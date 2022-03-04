Посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Сенегала, чтобы вручить ему ноту протеста. Об этом 4 марта сообщает Sputnik Ближнее зарубежье

Таким образом руководство страны отреагировало на призыв к гражданам принять участие в вооруженном конфликте против РФ на стороне Украины, который был размещен посольством Украины в Дакаре в Facebook.

Власти Сенегала напомнили, что такие действия нарушают положения Венской конвенции.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

Вдобавок к этому несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский выпустил из тюрем заключенных, имеющих боевой опыт, чтобы они «реабилитировались, защищая родину». А еще в стране раздали 25 тысяч автоматов всем желающим.