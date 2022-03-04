Сейчас часть населения Украины в стадии отрицания, но постепенно люди поймут, что их личная безопасность точно не стоит амбиций украинских политиков и националистов, сказал в интервью Украина.ру исполнительный директор МИА «Россия сегодня», украинский журналист Кирилл Вышинский

Граждане и политики РФ только могут «произносить какие-то слова», но решение будут принимать граждане Украины, сказал Вышинский.

«Я прекрасно понимаю чувства огромного количества украинских людей, но мне это напоминает человека, который пришел в больницу на плановое обследование, а ему сообщили о страшном диагнозе», — провел аналогию журналист.

По его словам, затем начнется стадия шока, активного неприятия, потом — адекватная оценка ситуации и начало действий. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Вышинский заключил, что впоследствии граждане Украины поймут, какие цели у операции России по денацификации и демилитаризации. Он подчеркнул, что их личная безопасность точно не стоит амбиций украинских политиков и националистов, которые хотят «сделать все, чтобы эта ненависть стала всепоглощающей».

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