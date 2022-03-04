Российский рэпер Тимати в Instagram-сторис на днях жестко ответил на грубое высказывание украинского певца Макса Барских о России

Украинец Макс Барских ответил, почему не снимает клипы на родине © Макс Барских/Инстаграм

Ответ отечественных артистов не заставил себя ждать. Сначала украинскому певцу ответила Слава.

«Все прекрасно знают, кто дырявый. И это точно не мы», — заверила она.

Затем подключился и Тимати, который решил напомнить, кто все эти годы «кормил» украинского артиста, который зарабатывал на корпоративах в РФ.

«Рано или поздно всё это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь земля круглая. И я обязательно при встрече покажу тебе, кто тут на самом деле дырявый», — сказал рэпер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.