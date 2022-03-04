Американский сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. Об этом 3 марта сообщил гендиректор онлайн-площадки Брайан Чески в своем Twitter

«Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии», — написал Чески.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Однако власти отдельных государств уже констатируют потери своей экономики от санкций, введенных ими против Российской Федерации. В то же время власти РФ уже объявили о ряде мер, которые будут приняты для сохранения благосостояния граждан и развития высоких технологий.