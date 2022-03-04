«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н.п. Новотроицкое — н.п. Докучаевск: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", 14 мин калибром 120 мм», — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.