Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступает большое количество обращений от людей, которые хотят покинуть Украину и приехать в Россию, передает 4 марта РИА Новости

Омбудсмен Украины отказалась предотвратить пытки военных в плену - Москалькова © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Также она отметила, что пока нет возможности проверить эту информацию.

«У меня нет возможности проверить эту информацию, как впрочем и людей, которые, возможно, подверглись опасности», — добавила Москалькова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.