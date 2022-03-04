«Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России. Но, к сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться», — рассказала Москалькова.
Также она отметила, что пока нет возможности проверить эту информацию.
«У меня нет возможности проверить эту информацию, как впрочем и людей, которые, возможно, подверглись опасности», — добавила Москалькова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.