Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «дать приказ» на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов. Слова главы региона 4 марта процитировали РИА Новости

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно… Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать.

Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение», — сказал Кадыров.

Ситуацию на Украине он назвал угрозой для всего российского государства, подчеркнув, что переговоры, демократия и свобода слова — это хорошо, но там гибнут «наши братья, наши близкие и друзья». Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.