Вышинский напомнил, что после того как Владимир Зеленский стал президентом, стало понятно, что сверху на него будут давить американцы, а снизу — радикальные националисты. По его словам, так было бы с любым президентом Украины.
«Видимо, Зеленский принял для себя решения, что он просто встроится в финансовые потоки, которые удобно контролировать из администрации президента, и будет максимально тянуть старую волынку, которую тянули на Украине, имитируя приверженность мирному процессу и ничего реально не делая, ужесточая при этом военное давление на Донбасс», — предположил Вышинский.
Даже если у Зеленского и были намерения добиться мира, заключил журналист, ему не давали это сделать представители США и радикальные националисты. Вышинский сделал вывод, что денацификация Украины была объявлена, чтобы следующий политический лидер Украины не испытывал бы давление этой небольшой части населения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В августе 2021 года в Раду был внесен противоречащий Минским соглашениям закон о «переходном периоде» в Донбассе, включавший люстрацию населения и отмену закона об амнистии. В январе 2022 года он был отозван накануне переговоров советников глав стран «нормандского формата».