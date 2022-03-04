Неизвестно, были ли у президента Украины Владимира Зеленского реальные намерения установить мир, но у него были соответствующие предвыборные декларации, и они не были выполнены, отметил исполнительный директор МИА «Россия сегодня», украинский журналист Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Вышинский напомнил, что после того как Владимир Зеленский стал президентом, стало понятно, что сверху на него будут давить американцы, а снизу — радикальные националисты. По его словам, так было бы с любым президентом Украины. Для вас — разменная монета, для нас — народ, страдающий от майданной власти. Небензя объяснил на Совбезе ООН, что происходит в Донбассе © REUTERS, Carlo Allegri

«Видимо, Зеленский принял для себя решения, что он просто встроится в финансовые потоки, которые удобно контролировать из администрации президента, и будет максимально тянуть старую волынку, которую тянули на Украине, имитируя приверженность мирному процессу и ничего реально не делая, ужесточая при этом военное давление на Донбасс», — предположил Вышинский.

Даже если у Зеленского и были намерения добиться мира, заключил журналист, ему не давали это сделать представители США и радикальные националисты. Вышинский сделал вывод, что денацификация Украины была объявлена, чтобы следующий политический лидер Украины не испытывал бы давление этой небольшой части населения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В августе 2021 года в Раду был внесен противоречащий Минским соглашениям закон о «переходном периоде» в Донбассе, включавший люстрацию населения и отмену закона об амнистии. В январе 2022 года он был отозван накануне переговоров советников глав стран «нормандского формата».