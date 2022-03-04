Сборная России, недопущенная до участия на Паралимпийских играх в Пекине, планирует в ближайшее время покинуть столицу Китая. Об этом 4 марта сообщили в релизе Паралимпийского комитета России

Российских и белорусских спортсменов не пустят на Паралимпиаду в Пекине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Паралимпийцы поблагодарили всех, кто их поддерживает

«Наша команда была и остается привержена принципам настоящего паралимпизма, цель которого дать возможность спортсменам-паралимпийцам достичь спортивного совершенства, вдохновлять и восхищать мир», — добавляется в релизе.

Зимняя Паралимпиада в Пекине стартует 4 марта. На фоне событий на Украине Международный паралимпийский комитет 2 марта допустил сборную России до участия в Играх в нейтральном статусе, однако 3 марта изменил свое решение и отказал россиянам в праве участия в Паралимпиаде, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда других делегаций.