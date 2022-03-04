Она сообщила, что обсудила ситуацию на АЭС с министром энергетики Украины и заверила, что реакторы электростанции «защищены прочными защитными конструкциями, и реакторы безопасно отключаются».
«Мы не наблюдаем повышенных показателей радиации вблизи объекта», — подчеркнула Грэнхолм.
Как сообщала пресс-служба Запорожской АЭС, на станции в ночь на пятницу возник пожар. Эту информацию подтвердил в соцсетях мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов. Позже пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.