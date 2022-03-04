Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм 4 марта в своем Twitter заявила, что ситуация на Запорожской АЭС, где вспыхнул пожар, не должна вызывать опасений

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