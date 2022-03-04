Представители правительства США следят за ситуацией на Запорожской АЭС, сообщает телеканал CNN 4 марта

«Представитель Белого дома сообщил, что США следят за атомной станцией Запорожская», — заявили на телеканале. Радиационный фон на Запорожской АЭС не изменён © commons.wikimedia.org, DENAMAX

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской АЭС произошел пожар. На кадрах с камеры видеонаблюдения станции виден дым. В пресс-службе станции заявили, что радиационный фон станции не изменён, пожар произошёл за её пределами.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Персонал АЭС продолжает обслуживание объекта и контроль радиоактивной обстановки, радиоактивный фон в норме. Все украинские АЭС работают штатно, ранее заявили в управляющей компании "Энергоатом".

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.