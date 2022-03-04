Журналисты заметили, что во время пресс-конференции у Зеленского заплетался язык и бегал взгляд. Отвечая на вопросы, президент активно жестикулировал, а некоторые движения казались заторможенными.
«Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее эксперты выражали мнение, что Зеленский мог принимать психоактивные вещества, чтобы справиться со стрессом. Так, в 2019 году врач-нарколог Руслан Исаев в интервью 5-tv.ru заявил, что поведение президента может быть свидетельством употребления психостимуляторов, в частности — кокаина.