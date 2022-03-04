Ранее СМИ обратили внимание на странное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 3 марта. Случай с президентом прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Журналисты заметили, что во время пресс-конференции у Зеленского заплетался язык и бегал взгляд. Отвечая на вопросы, президент активно жестикулировал, а некоторые движения казались заторможенными. Ряд СМИ обратил внимание на странное поведение Зеленского © REUTERS, Umit Bektas

«Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее эксперты выражали мнение, что Зеленский мог принимать психоактивные вещества, чтобы справиться со стрессом. Так, в 2019 году врач-нарколог Руслан Исаев в интервью 5-tv.ru заявил, что поведение президента может быть свидетельством употребления психостимуляторов, в частности — кокаина.