Президент США Джо Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN 4 марта

Корреспонденты CNN сообщают о состоявшемся разговоре Байдена и Зеленского со ссылкой на источник в администрации США. Других подробностей не приводится. «Иранцев на Украине спасём, Путина изолировали». Что Байден сказал Конгрессу о ситуации в мире © REUTERS, Saul Loeb/Pool

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.