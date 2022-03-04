Канцлер Германии Олаф Шольц назвал решение об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2" «своевременным». Об этом Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 3 марта

«Это был долго сопровождаемый проект, несколько правительств ФРГ продвигали его в том, что касается реализации. Думаю, некоторые не совсем понимают — мы получаем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Он приходит по многим трубопроводам — через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по "Северному потоку 1". И поэтому… речь шла о четвертой трубе», — заявил Шольц. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро РФ © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Канцлер отметил, что процесс сертификации газопровода был остановлен из-за российской спецоперации по демилитаризации Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.