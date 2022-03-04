Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Данные приводятся ресурсом Downdetector 4 марта

По данным сайта, большинство пользователей Facebook (60%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 24% — на работу приложения, 15% не могут авторизоваться. Соцсеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и Sputnik © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Большинство пользователей соцсети Instagram из России также сообщают о проблемах в работе сайта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.