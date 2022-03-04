Страны Запада готовили Украину к масштабной провокации против РФ, заявил 3 марта в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов

«Украину готовили к провокациям и готовили, судя по всему, к очень серьезной и масштабной провокации против России", — сказал Долгов. "Не случайно Зеленский "вдруг" заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму. Где реакция на это Вашингтона, Берлина, других западных стран, где реакция НАТО на это?», — подчеркнул Долгов. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Возможность обретения Украиной ядерного оружия являлась угрозой всей мировой безопасности, заявил сенатор.

«Это прямой и открытый вызов режиму нераспространения ядерного оружия. Но это не просто заявление. Была реальная угроза, что эти вооружения могут быть получены украинским руководством, в том числе вплоть и от западных союзников», — заявил политик.

Так или иначе угроза безопасности России, которая существовала и усиливалась на протяжении многих лет на территории Украины, перешла на качественно иной уровень, заключил Долгов.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.