Американская социальная сеть Reddit запретила размещать на ресурсе ссылки на российские информационные агентства RT и Sputnik. Об этом сообщается на сайте Reddit 4 марта

«Хотя многие сообщества на Reddit уже запретили ссылки на российские государственные СМИ, такие как RT, Sputnik и их филиалы на иностранных языках, мы сделали такие ограничения универсальными для всего сайта», — говорится в сообщении сайта. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро РФ © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Reddit — один из наиболее популярных сайтов в мире по данным интернет-аналитиков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о блокировке работы ряда российских СМИ в Евросоюзе в числе санкций, налагаемых Евросоюзом на Россию в связи с проводимой спецоперацией по демилитаризации Украины. По словам фон дер Ляйен, в число запрещённых в Европе СМИ войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.