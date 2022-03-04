Пресс-служба Запорожской АЭС на Украине сообщила, что на территории станции произошел пожар. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале атомной электростанции 4 марта

«Пожар на атомной электростанции», — заявил представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз в видеообращении. Киевский коридор, АЭС под контролем, вопрос Мариуполя. Хроника событий на Украине на 12:00 28 февраля © РИА Новости, Фалин / Перейти в фотобанк

Украинские СМИ опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения, как утверждается, Запорожской АЭС, на которых заметен дым, поднимающийся над постройками на территории станции.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Персонал АЭС продолжает обслуживание объекта и контроль радиоактивной обстановки, радиоактивный фон в норме. Все украинские АЭС работают штатно, ранее заявили в управляющей компании "Энергоатом".

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.