Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины - вопрос, который сейчас поднимать не стоит. Об этом Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 3 марта

«Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть — она уже идет, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины… были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли», — сказал канцлер. Шольц признал, что Запад давит на Россию © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

На вопрос о заявке Украины на вступление в Евросоюз канцлер ответил, что сейчас речь идёт об "оказании конкретной помощи".

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.