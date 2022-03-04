Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с просьбой "дать приказ на взятие Харькова и Киева" к президенту РФ Владимиру Путину. Обращение главы региона опубликовано в официальном Telegram-канале 3 марта

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно… Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение», — заявил Кадыров. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Ситуацию на Украине Кадыров назвал угрозой для всего российского государства. Ранее глава Чечни призвал президента РФ не останавливать спецоперацию на Украине, добавив, что такого же мнения придерживаются добровольцы и военнослужащие, участвующие в боевых действиях.

«Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя по полной, дать им возможность использовать все возможные и невозможные свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда», — заявил глава Чечни.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.