«Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так надо», — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
В Центре отметили, что при необходимости корабль "быстро поднимут и обновят". По данным СМИ, фрегат был подтоплен в день начала российской военной операции на Украине, он находился на ремонте и вооружение с корабля было демонтировано.
В январе 2022 года концерн "Укроборонпром" сообщил о заключении контракта на проведение ремонтных работ на корабле.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.