Фрегат "Гетман Сагайдачный", флагман украинского флота, подтоплен в порту Николаева. Киевские власти планируют восстановить его в будущем, сообщает РИА Новости 4 марта

«Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так надо», — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. Мирный житель ДНР был ранен в результате обстрела ВСУ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Центре отметили, что при необходимости корабль "быстро поднимут и обновят". По данным СМИ, фрегат был подтоплен в день начала российской военной операции на Украине, он находился на ремонте и вооружение с корабля было демонтировано.

В январе 2022 года концерн "Укроборонпром" сообщил о заключении контракта на проведение ремонтных работ на корабле.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.