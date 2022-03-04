Украина ограничила звонки с местных телефонных номеров в Россию, сообщили в Госспецсвязи страны 3 марта

«Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до абонентов российских операторов. Также подобные ограничения действуют для операторов, которые пользуются фиксированной связью», — сообщили в ведомстве. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Мобильные операторы Украины также ограничили возможность активации сим-карт, которые были приобретены недавно.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.