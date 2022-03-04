Запад использует санкции против России для давления, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF 3 марта

В то же время, пространство для дипломатии открыто, заявил канцлер. США угрожают санкциями Индии за сотрудничество с Россией © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Это важно, что мы не сдаемся, а непрерывно продолжаем осуществлять все разнообразные меры, которые мы запустили: с одной стороны, с санкциями, которые мы реализуем, чтобы оказать давление, и с другой стороны, открываем пространство для дипломатии», — заявил Шольц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.