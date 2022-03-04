Страны Запада в упор не видят преступлений, совершаемых националистами на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24" 3 марта

«В упор не видят тех преступлений, которые совершаются сейчас на Украине и совершались все эти годы национальными батальонами и вооруженными силами Украины — то есть лицемерие, доведенное до предела», — заявил Лукашевич. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.