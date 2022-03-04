«Создают такое впечатление, что Россия находится в изоляции, и создают фон, что в ОБСЕ сложился или складывается широкий почти антироссийский консенсус, что, конечно, неправда — почти пятая часть государств-участников все же находят в себе силы и возможности не поддерживать эту огульную линию на очернение нашей страны, это и Белоруссия, Азербайджан, Армения, Ватикан, Киргизия, Казахстан, Монголия и многие другие», — заявил Лукашевич.
Почти пятая часть государств-участников ОБСЕ не поддерживает антироссийской линии, подчеркнул Лукашевич.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.