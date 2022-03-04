Мирный житель был ранен в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины н.п. Минеральное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили 3 марта в штабе территориальной обороны ДНР

«Украинские боевики продолжают бить по гражданским. В результате огня с позиций ВФУ был ранен мирный житель 1999 г.р. в н.п. Минеральное в Ясиноватском районе ДНР», — сообщается в Telegram-канале теробороны ДНР. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.