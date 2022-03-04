Министерство иностранных дел Польши выпустило рекомендацию своим гражданам покинуть территорию России. Заявление МИД страны было распространено 3 марта

«Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Российской Федерации, рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами», — говорится в заявлении. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро РФ © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Также в ведомстве заявили, что не рекомендуют любые поездки в Россию в связи с ситуацией на Украине и прекращённым в этой связи авиасообщением между Россией и Польшей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.