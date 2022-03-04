Министерство финансов США ввело санкции против авиаремонтных и конструкторских бюро России, сообщается на сайте ведомства 3 марта

В американский санкционный список попали компания "Авиастар", Бюро специального машиностроения, Иркутский авиазавод, "Ижевские беспилотные системы", АО "Авангард", ФНПЦ "Титан-Баррикады", Салаватский химический завод, НИИ Автоматики и гидравлики, Новосибирский авиаремонтный завод, авиазавод Комсомольска-на-Амуре, Курганмашзавод, Государственный ракетный центр имени Макеева, нижегородский авиазавод "Сокол", ОДК "Сатурн", Уфимское моторостроительное объединение, "Радиоавтоматика", Всероссийский институт авиационных материалов и другие. США ввели новые санкции против Пескова и российских бизнесменов © AP, Jose Luis Magana

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.