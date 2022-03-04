Некоторые западные дипломаты забыли о профессиональной этике в свете ситуации на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24" 3 марта

«Некоторые коллеги вообще забыли напрочь дипломатическую этику, переходят на личные оскорбления, но мы к этому достаточно давно привыкли. Выходят из зала, как это делается сейчас на многих международных площадках», — заявил дипломат. США ввели новые санкции против Пескова и российских бизнесменов © AP, Jose Luis Magana

Лукашевич добавил, что заседание политсовета ОБСЕ, прошедшее ранее в четверг, отличилось тем, что его выслушали. Дипломат подчеркнул, что без оценки позиции России Западу трудно понять, что действительно происходит.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.