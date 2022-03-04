Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения санкций против Индии за импорт российских вооружений. Об этом 3 марта сообщает газета Hill

«Это вопрос, который мы очень внимательно изучаем. Администрация рассматривает более широко вопрос о том, применять ли (к Индии) санкции в соответствии с законом CAATSA, либо отказаться от них», — заявил помощник госсекретаря по делам Южной Азии Дональд Лу. США ввели новые санкции против Пескова и российских бизнесменов © AP, Jose Luis Magana

Американский дипломат добавил, что в Белом доме оценивают, насколько исторически тесные военные контакты РФ и Индии "угрожают нацбезопасности США".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.