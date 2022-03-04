США вводят санкции против пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 членов их семей, сообщили в Белом доме 3 марта

«Сегодня госдепартамент объявит о новой политике визовых ограничений, что подразумевает рестрикции в выдаче виз определенным российским олигархам, членам их семей и их близким соратникам. Известно, что эти олигархи направляют, санкционируют, финансируют, существенно поддерживают или осуществляют злонамеренную деятельность в поддержку дестабилизирующей внешней политики России», — сообщили в Белом доме. Мировые санкции как шанс для развития России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

В санкционные списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.

Сообщается, что "в качестве первого шага в рамках новой политики" США вводят визовые ограничения против 19 бизнесменов РФ, а также еще 47 человек, включая их родственников.

В обновлённый санкционный список также вошли российские юрлица: Стратегический фонд культуры и "связанные с ним "Одна Родня", "Ритм Евразии" и журнал "Камертон"; "Южный Фронт"; "ИнфоРос", "Новый восточный взгляд"; "Восточное обозрение", "Геополитикf" и United World International.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.