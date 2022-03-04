Шведская компания IKEA объявила о приостановке работы в России в связи с военными действиями на Украине. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Twitter 3 марта

«Война на Украине оказывает огромное влияние на человеческий фактор и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группа компаний решила временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении. Мировые санкции как шанс для развития России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Ранее о решении приостановить работу в России объявила компания-конкурент IKEA: датская фирма Jysk. Jysk закрывает онлайн-направление и все 13 магазинов, работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.