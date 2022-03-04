Военная операция по денацификации и демилитаризации Украины идёт в строгом соответствии с графиком, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза 3 марта

«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей», — сказал Путин. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

По словам президента, военнослужащие РФ и Донбасса в ходе спецоперации проявляют массовый героизм. Особо Путин отметил личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении. Бойцам бригады удалось прорвать оборону ВСУ в районе Волновахи, которую националисты укрепляли в течение восьми лет.

При этом Путин отметил, что националисты и иностранные наёмники на стороне ВСУ прикрываются мирными жителями, как живым щитом.

«Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению. Когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины», — заявил президент.

В свою очередь, российские военнослужащие стараются сохранить жизни мирного населения.

«Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать»,- отметил Путин.

Президент РФ сообщил, что всем членам семей военных перечислят страховое обеспечение и единовременное пособие в размере более семи миллионов рублей. Также предусмотрены ежемесячные выплаты семьям погибших. Раненые бойцы также получат страховку, единовременную выплату и ежемесячную компенсацию, заявил президент.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.