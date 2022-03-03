Понимание по гуманитарным коридорам является очень важным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам второго раунда российско-украинских переговоров 3 марта

Ранее сообщалось, что Москва и Киев достигли взаимопонимания по вопросу гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки еды и лекарств в зоны боевых действий. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно», — заявил Песков.

3 марта прошёл второй раунд переговоров касательно спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Переговоры состоялись в белорусской Беловежской пуще. Со стороны России делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, со стороны Украины — министр обороны Алексей Резников. Среди прочего стороны договорились о проведении переговоров в дальнейшем.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.