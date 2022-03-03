Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за 15 дней эскалации зафиксировано 766 случаев ведения огня со стороны ВС Украины. Об этом сообщается 3 марта

«За 15 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 766 фактов ведения огня", — говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в Горловском направлении зафиксированы 266 случаев, Донецком- 264, Мариупольском — 236. В целом с применением тяжелого вооружения велось 637 обстрелов. Всего противник выпустил 9174 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Ранее сообщалось, что Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и совершает регулярные обстрелы территории Донбасса, применяя запрещённую технику. Из-за угрозы для жизни гражданского населения ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых в Россию.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.