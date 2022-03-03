На "Южмашзаводе", используя советский задел, конструировали баллистические ракеты, угрожавшие России. Об этом 3 марта в эфире Первого канала заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин

«И когда я узнал, что на старом советском заделе на "Южмашзаводе" стали делать баллистические ракеты, которые уже угрожали России, я понял, как чудовищно все перевернулось с 2014 года, как деградировало это все, превратилось черное в белое и белое в черное», — сказал Рогозин. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Южный машиностроительный завод имени Макарова» ("Южмаш", "Южмашзавод") — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники. Расположено в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.