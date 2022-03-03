СМИ обратили внимание на странное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 3 марта: у него заплетался язык и бегал взгляд

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский активно жестикулировал и размахивал руками. Глаза Зеленского были опухшими, а некоторые движения казались заторможенными. Пользователи сети сделали вывод, что президент Украины был во время беседы нетрезвым либо крайне уставшим. Богдан Безпалько: Только Россия спасает граждан Украины, а Зеленскому на них наплевать © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее представители общественности предполагали, что поведение Зеленского может быть свидетельством употребления наркотиков.

Так, в 2019 году врач-нарколог Руслан Исаев в интервью 5-tv.ru заявил, что поведение президента может быть свидетельством употребления психостимуляторов, в частности — кокаина.