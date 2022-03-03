Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский активно жестикулировал и размахивал руками. Глаза Зеленского были опухшими, а некоторые движения казались заторможенными. Пользователи сети сделали вывод, что президент Украины был во время беседы нетрезвым либо крайне уставшим.
Ранее представители общественности предполагали, что поведение Зеленского может быть свидетельством употребления наркотиков.
Так, в 2019 году врач-нарколог Руслан Исаев в интервью 5-tv.ru заявил, что поведение президента может быть свидетельством употребления психостимуляторов, в частности — кокаина.