Роскомнадзор направил в Telegram требование удалить чат-боты, предоставляющие информацию о российских военнослужащих. Об этом 3 марта сообщили в ведомстве

«Роскомнадзор предостерегает от предоставления или распространения в сети "Интернет" информации о ваших родных и близких, проходящих военную службу. Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов», — заявили в РКН. Мировые санкции как шанс для развития России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

По сообщению РКН, информация о злоумышленниках направлена в следственные органы для привлечения к ответственности. Создатели подобных ресурсов нацелены на сбор данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах близких им людей, отметили в ведомстве.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.