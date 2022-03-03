Рада пригрозила России отключением от SWIFT за признание ЛНР и ДНР
Рада пригрозила России отключением от SWIFT за признание ЛНР и ДНР
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«Верховная рада приняла… закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов», — указано в сообщении.

Данное решение принято в связи с проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины.