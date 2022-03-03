Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий принудительное изъятие права собственности России и её резидентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 марта на сайте украинского парламента.

Рада пригрозила России отключением от SWIFT за признание ЛНР и ДНР © ba.org.ua «Верховная рада приняла… закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов», — указано в сообщении. Данное решение принято в связи с проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины.