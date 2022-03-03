Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий принудительное изъятие права собственности России и её резидентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 марта на сайте украинского парламента.
«Верховная рада приняла… закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов», — указано в сообщении.
Данное решение принято в связи с проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины.
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