Верховная рада Украины 3 марта поддержала указ президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Она также приняла закон о пожизненном заключении за дезертирство

Украинский лидер объявил о всеобщей мобилизации 25 февраля. Согласно указу, военнообязанные из 22 регионов Украины (в том числе Донбасса) призываются в ВСУ, Нацгвардию и другие военные формирования.

Украина начала мобилизацию резервистов © Facebook, Ministry of Defense of Ukraine

Рада также приняла закон об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины, к которым относится, в частности, дезертирство.

Согласно этому закону, подобные преступления будут наказываться пожизненным заключением.