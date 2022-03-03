Украинский лидер объявил о всеобщей мобилизации 25 февраля. Согласно указу, военнообязанные из 22 регионов Украины (в том числе Донбасса) призываются в ВСУ, Нацгвардию и другие военные формирования.
В документе сказано, что мероприятия по мобилизации планируется провести в течение 3 месяцев.
Рада также приняла закон об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины, к которым относится, в частности, дезертирство.
Согласно этому закону, подобные преступления будут наказываться пожизненным заключением.