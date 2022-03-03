На Украине разработана специальная программа для оказания помощи и поддержки гражданам страны, потерявшим возможность работать из-за боевых действий. Об этом написал в своём сайте 3 марта украинский президент Владимир Зеленский

«Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать из-за войны. Там, где боевые действия. Каждый наёмный работник, каждый «фоповец» [индивидуальный предприниматель], каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по шесть с половиной тысяч гривен [около 22 тысяч рублей] без всяких условий», — указал Зеленский.

Он также утверждал, что, несмотря на боевые действия, пенсии на Украине выплачиваются стабильно, и в марте всем пенсионерам они будут выплачены с учётом 14% индексации.