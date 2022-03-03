Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что нынешние обстоятельства не ставят Россию в экономический тупик, а наоборот, открывают максимальные возможности для развития. Сколько на это потребуется времени, он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«В зависимости от принимаемых решений, от того, как будут развиваться события. Теоретически, можно было бы лет за 5 решить значительную часть проблем.

Эстонское судно взорвалось и затонуло близ Одессы - СМИ © pixabay

Он считает, что часть задач, стоящих сегодня перед Россией можно решить одним лишь административным ресурсом, просто меняя правила игры, но есть цели, требующие времени и инвестиций в развитие производства.

«Например, административным решением самолеты не создадутся. Для этого нужно время для создания и развития производственных мощностей, чтобы, наконец-то, в серию пошли те же образцы авиатехники. Наработки и технологии есть, нужны правильные решения для ускорения этого процесса», — сказал он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Однако власти отдельных государств уже констатируют потери своей экономики от санкций, введенных ими против Российской Федерации. В то же время власти РФ уже объявили о ряде мер, которые будут приняты для сохранения благосостояния граждан и развития высоких технологий.