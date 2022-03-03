В Мариуполе уже происходит гуманитарная катастрофа, а в Киеве, Харькове, Сумах и других населённых пунктах она может произойти. Об этом заявил 3 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, цитирует его РИА Новости

По его словам, причиной проведения экстренного заседания российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию является «уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе», городе с полумиллионным населением. ВСУ держат в заложниках более 60 человек в здании школы Мариуполя - НМ ДНР © REUTERS, Nikolay Ryabchenko

Он напомнил, что в Киеве проживают около трёх миллионов человек, в Харькове — полтора миллиона, в Сумах — около трёхсот тысяч.

По словам Мизинцева, киевский режим использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право.

В частности, он обвинил украинских националистов в том, что они силой удерживают иностранных граждан в нескольких городах Украины.