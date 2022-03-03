По его словам, причиной проведения экстренного заседания российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию является «уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе», городе с полумиллионным населением.
Он напомнил, что в Киеве проживают около трёх миллионов человек, в Харькове — полтора миллиона, в Сумах — около трёхсот тысяч.
По словам Мизинцева, киевский режим использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право.
В частности, он обвинил украинских националистов в том, что они силой удерживают иностранных граждан в нескольких городах Украины.