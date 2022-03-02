Украинский политик Илья Кива, исключение которого из парламентской фракции партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) инициировал Юрий Бойко, заявил, что сопредседатель партии «выдает желаемое за действительное». Об этом Кива написал 2 марта в своем Telegram

«Бойко — это предатель, который в очередной раз хочет выйти сухим из воды и усидеть на двух стульях. Его задача сегодня сохранить свои газовые вышки в Украине и продолжить дальше жаловаться и сетовать на высокую цену на газ, для населения. Помните, пчелы против меда», — написал Кива.

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«И напомню этому агенту-Бойко: из партии может исключить только съезд, решением большинства. Поэтому не нужно свои желания, выдавать за действительность!» — заявил Кива.

Сопредседатель украинской партии ОПЗЖ Юрий Бойко 26 февраля выступил с инициативой исключить из парламентской фракции депутата Илью Киву, который ранее призывал к отставке президента Владимира Зеленского.

Бойко счел, что его однопартиец занимается провокациями и пытается сорвать мирное урегулирование ситуации в стране. Он инициировал исключение Кивы из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

Кстати, 28 февраля Кива принял участие в российском ток-шоу «Время покажет, где заявил, что к кровопролитию на Украине привели действия местных властей.