«Бойко — это предатель, который в очередной раз хочет выйти сухим из воды и усидеть на двух стульях. Его задача сегодня сохранить свои газовые вышки в Украине и продолжить дальше жаловаться и сетовать на высокую цену на газ, для населения. Помните, пчелы против меда», — написал Кива.
По его словам, Бойко является «агентом английской разведки» и с самого начала сотрудничал с офисом президента Владимира Зеленского, а целью его работы было уничтожение партии ОПЗЖ и его главы Виктора Медведчука.
«И напомню этому агенту-Бойко: из партии может исключить только съезд, решением большинства. Поэтому не нужно свои желания, выдавать за действительность!» — заявил Кива.
Сопредседатель украинской партии ОПЗЖ Юрий Бойко 26 февраля выступил с инициативой исключить из парламентской фракции депутата Илью Киву, который ранее призывал к отставке президента Владимира Зеленского.
Бойко счел, что его однопартиец занимается провокациями и пытается сорвать мирное урегулирование ситуации в стране. Он инициировал исключение Кивы из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.
Кстати, 28 февраля Кива принял участие в российском ток-шоу «Время покажет, где заявил, что к кровопролитию на Украине привели действия местных властей.