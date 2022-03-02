В нем уточняется, что отключению подлежат ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Изначально против отключения России от SWIFT возражали несколько европейских государств, опасаясь последствий для собственных экономик, однако в выходные Европейская комиссия, США, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада в совместном заявлении все же объявили о санкциях.
SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов, однако доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.