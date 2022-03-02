Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT. Об этом говорится в документе, опубликованном 2 марта в Официальном журнале ЕС

SWIFT готовится отключить российские банки, попавшие под санкции - NBC © REUTERS, Chris Helgren/File Photo

Изначально против отключения России от SWIFT возражали несколько европейских государств, опасаясь последствий для собственных экономик, однако в выходные Европейская комиссия, США, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада в совместном заявлении все же объявили о санкциях.

SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов, однако доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.