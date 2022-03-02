В пресс-службе МИА «Россия сегодня» констатировали, что американская транснациональная компания Meta отключила приложения всех ресурсов агентства. Об этом 2 марта сообщают РИА Новости

«Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"», — говорится в сообщении пресс-службы медиагруппы.

«Иранцев на Украине спасём, Путина изолировали». Что Байден сказал Конгрессу о ситуации в мире © REUTERS, Saul Loeb/Pool

«Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей — это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой», — заявили представители агентства.

МИА «Россия сегодня» было создано в 2013 году по указу президента России Владимира Путина. В состав медиагруппы входят такие ресурсы, как РИА Новости, Sputnik, «Прайм», ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.

Также есть информация, что со 2 марта Евросоюз запрещает вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на своей территории.

Во вторник, 1 марта, Instagram и Facebook заблокировали аккаунты телеканала RT в нескольких десятках европейских стран, а сеть TikTok ограничила доступ к профилям RT, Sputnik и других российских СМИ на территории стран Евросоюза.

Роскомнадзор потребовал от компании Meta разблокировать каналы RT и Sputnik в Facebook и Instagram. В регуляторе оценили действия IT-компании как нарушение ключевых принципов свободного распространения информации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.