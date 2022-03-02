Премьер сообщил, что сотрудники IT-компаний теперь смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.
Также ранее Мишустин подписал постановление об упрощении правил субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
«Федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для предприятий, создающих инновационную продукцию», — говорится в комментарии Кабмина.
Еще одна мера поддержки — повышение банковских ставок по вкладам. В частности, у Сбербанка максимальная ставка достигла 21%.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии.
Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.