Переговоры РФ и Украины продолжатся 2 марта вечером, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

«Второй раунд переговоров с РФ состоится вечером 2 марта, делегации будут в том же составе», — сказал Подоляк в комментарии украинским СМИ.

Также о переговорах сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Белоруссии 2 марта в районе Беловежской пущи. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация сегодня будет ждать украинских переговорщиков. «Переговоры ради переговоров». Будет ли новый затяжной Минский процесс © belta.by

Предыдущие переговоры прошли 28 февраля, они продолжались 5 часов.

По данным СМИ, Россия высказала ряд требований, в их числе денацификация Украины, признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в границах Донецкой и Луганской областей. Также от Украины ожидается закрепление внеблокового статуса страны.

После переговоров РФ и Украины 28 февраля глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что удалось «найти точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил «перспективы выхода на взаимоприемлемые решения».