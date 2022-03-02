Зарегистрированная в Швейцарии компания-оператор трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG опровергла сообщения о начале процедуры банкротства. Об этом сообщается в заявлении компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости

«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», — говорится в заявлении.

Ранее Сильвия Тальманн-Гут, представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, сообщила, что Nord Stream 2 AG должна депонировать баланс, т. е. подать заявление о банкротстве, из-за того что стала неплатежеспособной после введения США санкций. Оператор «Северного потока-2» инициировал процедуру банкротства © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

До этого компания была вынуждена уволить всех сотрудников.

Минфин США поручил завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.