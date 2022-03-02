Москва не была готова, что санкции коснутся спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры России. Об этом 2 марта сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира», его слова приводятся в Twitter телеканала

«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены, представители сферы культуры, актеры, журналисты», — сказал Лавров.

Ранее спортивные федерации заявили об исключении россиян из соревнований. Это, в частности, Международная федерация футбола, Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек), Международная федерация хоккея, Международная федерация баскетбола, Международная федерация волейбола, Международный совет регби, Международная федерация настольного тенниса, Всемирная федерация бадминтона, Международная федерация парусного спорта, Международная федерация гандбола.

Также под санкции попали СМИ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о блокировке RT, Sputnik и их дочерних структур в ЕС. Кузбасс поддержал уволенного дирижера Гергиева © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Баварская государственная опера разорвала контракты с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым из-за «отсутствия достаточного дистанцирования» в связи с происходящим на Украине.

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